، بالفيديو.. ولي العهد: نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة وما يحدث بالعلا ليس إلا البداية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال رعايته لتدشين الهيئة الملكية لرؤية تطوير المحافظة كوجهة للتراث العالمي

أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن ما يحدث من تدشين رؤية محافظة العلا ليس إلا البداية، مؤكدًا أن الانتهاء من المرحلة الأولى في 2022.

وفي التفاصيل، قال ولي العهد في رده على سؤال مذيعة إحدى القنوات التلفزيونية : ما رأيك فيما نشاهده اليوم في العلا ؟ :"لسه البداية وهذا لا شيء".

واكتفى سمو ولي العهد بالرد "نحن امتدادٌ للدولة السعودية الثالثة" في إجابته عن سؤال المذيعة : "هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغييرات الجميلة التي نشاهدها".

‏وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد دشنت، اليوم الأحد، رؤيتها لتطوير العلا بوصفها وجهة للتراث العالمي التي تتمحور حول حفظ التراث والطبيعة بالشراكة مع فريق من الخبراء العالميين، وذلك برعاية كريمة من ولي العهد.

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء، وتشكيلات صخرية متميزة، ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة، مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتعد العلا من عجائب العالم العربي القديم، وتقع ضمن حدودها الحجر، وهو أول موقع في المملكة العربية السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويعد العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على مشروعات مستقبلية لتطوير مراكز للزوار في المواقع الرئيسة الثلاثة: الحجر، وجبل عكمة، ودادان، وتهيئتها لاستقبال الزوار من أنحاء العالم كافة.

وتسعى "رؤية العلا" إلى إحداث تحولات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، وذلك من خلال العمل المتوازن بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني، والمشروعات الطموحة للمملكة العربية السعودية لتهيئة المنطقة للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم.