- 1/2
- 2/2
ناشدت أسرة "الحربي" الجميع البحث عن ابنها المفقود إبراهيم سعود عيد الحربي، الذي خرج من بيت والده في المدينة المنورة منذ شهر 12 عام 1439هـ، وهو يعاني من انفصام بالشخصية واعتلالات نفسية.
وأكد شقيقه نعيس "الحربي" أنه تم الإبلاغ عنه على الفور بمركز شرطة المطار بالمدينة المنورة، ومن ذلك الوقت لم يعد، حيث تواصل مع والدته مرتين في مكة المكرمة والمرة الأخرى في محافظة جدة.
وناشد "الحربي" من يراه أو يعرف عنه شيئاً أن يتواصل معهم على على الرقم ٠٥٥٣٣٢٥٤٣٢ أو إبلاغ الجهات الأمنية.
أسرة "الحربي" تناشد البحث عن ابنها المفقود من المدينة المنورة منذ 6 شهورخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-10
ناشدت أسرة "الحربي" الجميع البحث عن ابنها المفقود إبراهيم سعود عيد الحربي، الذي خرج من بيت والده في المدينة المنورة منذ شهر 12 عام 1439هـ، وهو يعاني من انفصام بالشخصية واعتلالات نفسية.
وأكد شقيقه نعيس "الحربي" أنه تم الإبلاغ عنه على الفور بمركز شرطة المطار بالمدينة المنورة، ومن ذلك الوقت لم يعد، حيث تواصل مع والدته مرتين في مكة المكرمة والمرة الأخرى في محافظة جدة.
وناشد "الحربي" من يراه أو يعرف عنه شيئاً أن يتواصل معهم على على الرقم ٠٥٥٣٣٢٥٤٣٢ أو إبلاغ الجهات الأمنية.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
11:27 PM
خرج من بيت والده منذ شهر 12 ويعاني انفصاماً بالشخصية واعتلالات نفسية
ناشدت أسرة "الحربي" الجميع البحث عن ابنها المفقود إبراهيم سعود عيد الحربي، الذي خرج من بيت والده في المدينة المنورة منذ شهر 12 عام 1439هـ، وهو يعاني من انفصام بالشخصية واعتلالات نفسية.
وأكد شقيقه نعيس "الحربي" أنه تم الإبلاغ عنه على الفور بمركز شرطة المطار بالمدينة المنورة، ومن ذلك الوقت لم يعد، حيث تواصل مع والدته مرتين في مكة المكرمة والمرة الأخرى في محافظة جدة.
وناشد "الحربي" من يراه أو يعرف عنه شيئاً أن يتواصل معهم على على الرقم ٠٥٥٣٣٢٥٤٣٢ أو إبلاغ الجهات الأمنية.
، أسرة "الحربي" تناشد البحث عن ابنها المفقود من المدينة المنورة منذ 6 شهور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة "الحربي" تناشد البحث عن ابنها المفقود من المدينة المنورة منذ 6 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.