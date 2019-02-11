، أسرة "الحربي" تناشد البحث عن ابنها المفقود من المدينة المنورة منذ 6 شهور ،

محمد بن مسعود - الدمام - خرج من بيت والده منذ شهر 12 ويعاني انفصاماً بالشخصية واعتلالات نفسية

ناشدت أسرة "الحربي" الجميع البحث عن ابنها المفقود إبراهيم سعود عيد الحربي، الذي خرج من بيت والده في المدينة المنورة منذ شهر 12 عام 1439هـ، وهو يعاني من انفصام بالشخصية واعتلالات نفسية.

وأكد شقيقه نعيس "الحربي" أنه تم الإبلاغ عنه على الفور بمركز شرطة المطار بالمدينة المنورة، ومن ذلك الوقت لم يعد، حيث تواصل مع والدته مرتين في مكة المكرمة والمرة الأخرى في محافظة جدة.

وناشد "الحربي" من يراه أو يعرف عنه شيئاً أن يتواصل معهم على على الرقم ٠٥٥٣٣٢٥٤٣٢ أو إبلاغ الجهات الأمنية.