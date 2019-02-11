محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أجزاء من مدينة الرياض، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة، جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. هطول أمطار متوسطة على الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-10 شهدت أجزاء من مدينة الرياض، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة، جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. 10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440 11:26 PM شهدت أجزاء من مدينة الرياض، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة، جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. ، هطول أمطار متوسطة على الرياض ،

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