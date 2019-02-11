ارتفاع عدد حالات المصابين بـ”كورونا” إلى 33 شخصًا .. و”الصحة” تكشف السبب !!

أُصيب نحو 33 شخص بمرض كورونا، حتى الآن، لدى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بالرياض، منهم 27 حالة تتلقى العلاج في مستشفياتها، و 6 حالات معزولة بالمنزل، وتنوعت حالات التنويم ما بين 13 حالة في العناية والعلاج المركز و 14 حالة في أجنحة التنويم العادية.

فيما حمَّل وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري “مخالطة البشر للإبل” سببًا في تفشي كورونا في عدد من مدن المملكة، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية أن الحالات في تزايد، وهذا أمر متوقع في مثل هذا العام، داعيًا إلى تجنب مخالطة الإبل قدر الإمكان، والالتزام بالإجراءات الوقائية.