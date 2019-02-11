“الجبير”: التحقيقات مستمرة لمعرفة مكان جثة “خاشقجي” ولا دليل على وجود علاقة...

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة مكان جثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن النائب العام السعودي يعمل على محاولة كشف تلك الحقيقة، مبينًا أنه طلب من تركيا الأدلة وسألهم عدة مرات رسميًا من خلال القنوات القانونية الرسمية لتقديم الأدلة، ومازلنا في انتظار الحصول على أي دليل قد يكون لديهم. وأضاف الجبير أن هناك عددًا من الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق مع المتهمين لمعرفة ما فعلوه مع الجثة، وأن التحقيق مستمر، وستظهر الحقيقة في النهاية.

بدأت محاكمة المتورطين

وقال الجبير في لقاء مع البرنامج الأمريكي الشهير “Face the Nation” إن وفاة جمال خاشقجي مأساة كبيرة، ارتكبها موظفون تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، والملك أمر بالتحقيق، وأدى ذلك إلى اعتقال عددٍ من الأفراد، ووجهت الاتهامات إلى 11 من هؤلاء الأفراد، وبدأت المحاكمات: “لقد قلنا إننا نحقق، وسنحمّل المسؤولية للمتورطين في القضية وسوف نعاقبهم، وعلى الجميع الانتظار حتى تنتهي العملية القانونية ثم الحكم علينا، وألا يحكموا علينا قبل انتهاء التحقيقات والعملية القانونية كاملة”.

لا يوجد دليل هنا ولا أعلق على تقرير مستند لمجهول

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن موقف الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية كانت واضحة للغاية، وأكدوا أنه لا أدلة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى وجود علاقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه القضية، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة من قِبل القنوات الاستخباراتية السعودية مع الاستخبارات الأمريكية. وحول تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأخير، قال الجبير: “لا يمكنني التعليق على تقرير مستند إلى مصادر مجهولة بشأن مقتل خاشقجي، وأن الكثير من التقارير ظهرت خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة، والتي تبين عدم صحتها، وتبين أنها كانت خاطئة”.

هذا ما حدث في بداية قضية “خاشقجي”

وحول ما إذا كان سمو ولي العهد على علم بمقتل خاشقجي، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه لم يكن على علم بذلك، ولم يكن أحد في السعودية على علم بهذه الجريمة باستثناء الأشخاص الفاعلين، مضيفًا “لذلك قلنا بقدر ما نعرف إنه ترك القنصلية من خلال الباب الخلفي تبين لاحقًا أن ذلك غير صحيح عندما طلب الملك إجراء تحقيق، وبدأت النيابة التحقيق، وأشار النائب العام إلى أن هناك خطأً ما، فتم إيقاف المسؤولين في هذه القضية، وإخضاعهم للتحقيقات، واعترفوا أنهم قاموا بعملية القتل”. وأضاف الجبير أن السعودية فعلت الصواب، واعترفت بالحادثة كما اعترفت بأن المتورطين يعملون في الحكومة السعودية، واعترفت أيضًا بأنه ليس لديهم أي سلطة للقيام بذلك، وتم إيقافهم، وتتم محاكمتهم.

لا علاقة لنا بفضائح مؤسس أمازون:

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ليست متورطة في معركة شركة “أميركان ميديا” ومؤسس أمازون جيف بيزوس (55 عامًا)، واصفًا ذلك بالمسلسلات التلفزيونية التي لا تنتهي. وقال: “السعودية لا علاقة لها مطلقًا بتلك المعركة، لا من قريب ولا من بعيد، خلاف بين طرفين لا علاقة لنا به، أنها ” ” soap opera (مسلسلات تلفزيونية أو إذاعية طويلة لا تنتهي)”.

استغرب من تحركات الكونغرس:

وردًا على سؤال بشأن مساعي بعض النواب في الكونجرس الأمريكي ضد السعودية بسبب حربها ضد الانقلابيين الإرهابيين في اليمن، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال “الجبير”: “المشرّعون الأمريكيون يوفرون الذخيرة الحية للحشود المطالبة بالموت لأمريكا”. وأعرب “الجبير” عن “استغرابه” من تحركات ومطالبات النواب الأمريكيين، وقال: “أجد أن الأمر غريب للغاية أن يحاول بعض أعضاء الكونجرس إبعاد الحلفاء مثل السعودية والإمارات، الذين يحاولون الرد على مجموعات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله”.

الحوثيون تسببوا في أزمة إنسانية

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، جماعة الانقلابيين الحوثيين في اليمن؛ متهمًا إياها بالتسبب في الأزمة الإنسانية هناك، مؤكدًا أن المملكة قدمت -حتى الآن- ما يقرب من 13 مليار دولار مساعدات إنسانية إلى اليمن على مدار الأربع سنوات الماضية؛ مجددًا التزام المملكة بالاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية إلى الشعب اليمني. وشدد “الجبير” على تعهد السعودية بأن تسمح “بشكل مطلق” بدخول المواد الغذائية عبر موانئ اليمن؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة اتهموا ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتسبب في الأزمة الإنسانية في اليمن. وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: “نحن الطرف الذي يقدم الكم الأكبر من المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة إلى اليمن، مقارنة بأي دولة في العالم”.