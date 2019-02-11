بالفيديو والصور: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يُدشن رؤية العلا

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، مشاريع محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.
وأقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم حفل تدشين ”رؤية العلا” للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، حيث حضر حفل تدشين رؤية العلا نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عامية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.
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