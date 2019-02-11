ولي العهد: مشروعات العلا «لا شيء» قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022

نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة
قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع، إن مشروعات العلا التي دشنها سموه اليوم الأحد في العلا، قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 «لا شيء».
وردًّا على سؤال وجهته إعلامية قناة «إل دي سي»، هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات الجميلة التي نراها؟ أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة».
ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، مشروعات محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشروعات الاستراتيجية الرئيسة التي تقوم بھا الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وأقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم حفل تدشين ”رؤية العلا” للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين؛ حيث حضر حفل تدشين رؤية العلا نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.
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