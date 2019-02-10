السعودية اليوم / وزير الثقافة والسياحة والآثار بالعراق يستقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي



بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور عبد الأمير الحمداني ، في مكتبه بمقر وزارة الثقافة ببغداد اليوم ، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد .

ورحّب معاليه بالدكتور بن جنيد، وبالمشاركة

من جهته شكر رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي جهود وزارة الثقافة والسياحة والأثار في تسهيلات المشاركة للمركز، مقدرًا لمعاليه حسن الاستقبال والضيافة.

وناقشا خلال اللقاء سبل التعاون وتطوير العلاقات والزيارات الثقافية والعلمية بين المركز ومؤسسات العراق المعنية.

وفِي ختام اللقاء أهدى الدكتور يحيى محمود بن جنيد مجموعة من إصدارات المركز لمعالي الدكتور الحمداني، والتقطت الصور التذكارية .

حضر الاستقبال مدير وحدة الترجمة بالمركز محمد بن عودة المحيميد، ومدير وحدة الدراسات الإقليمية بالمركز محمد الصادق، ومدير الشؤون الثقافية بالمركز صالح زمانان.

// انتهى //

23:13ت م

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بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور عبد الأمير الحمداني ، في مكتبه بمقر وزارة الثقافة ببغداد اليوم ، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد .ورحّب معاليه بالدكتور بن جنيد، وبالمشاركة السعودية هذا العام في معرض بغداد الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات والمشاركات تزيد من أواصر البلدين الشقيقين ، وتحقق عبر التواصل الثقافي ما يصبو إليه الشعبين العراقي والسعودي من مد جسور أخوية راسخة.من جهته شكر رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي جهود وزارة الثقافة والسياحة والأثار في تسهيلات المشاركة للمركز، مقدرًا لمعاليه حسن الاستقبال والضيافة.وناقشا خلال اللقاء سبل التعاون وتطوير العلاقات والزيارات الثقافية والعلمية بين المركز ومؤسسات العراق المعنية.وفِي ختام اللقاء أهدى الدكتور يحيى محمود بن جنيد مجموعة من إصدارات المركز لمعالي الدكتور الحمداني، والتقطت الصور التذكارية .حضر الاستقبال مدير وحدة الترجمة بالمركز محمد بن عودة المحيميد، ومدير وحدة الدراسات الإقليمية بالمركز محمد الصادق، ومدير الشؤون الثقافية بالمركز صالح زمانان.// انتهى //23:13ت م0265

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