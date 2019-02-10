السعودية اليوم / بدء اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي تمهيدًا للجلسة العامة للبرلمان



القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي، التي تستمر مدة يومين تمهيدًا لعقد الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الثلاثاء.

وعقدت في هذا الإطار اجتماعات اللجنة المعنية بدراسة التقرير الثاني للحالة السياسية في العالم العربي 2018م، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع لقانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.

كما عقد اجتماعات للجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي حول تحقيق الأمن الغذائي، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية، ولجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة المعنية بدراسة موضوع التنمية السياحية في الوطن العربي، إضافة إلى اجتماع اللجنة المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تتناول الوضع الحقوقي في الدول العربية، واللجنة المعنية بدراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُعقد غدًا عدد من الاجتماعات للجان البرلمان، في مقدمتها، اجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة لاجتماعات اللجان الأربعة الدائمة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

ويعقد غدًا أيضا اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي، ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموًا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.

// انتهى //

22:30ت م

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القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي، التي تستمر مدة يومين تمهيدًا لعقد الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الثلاثاء.وعقدت في هذا الإطار اجتماعات اللجنة المعنية بدراسة التقرير الثاني للحالة السياسية في العالم العربي 2018م، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع لقانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.كما عقد اجتماعات للجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي حول تحقيق الأمن الغذائي، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية، ولجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة المعنية بدراسة موضوع التنمية السياحية في الوطن العربي، إضافة إلى اجتماع اللجنة المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تتناول الوضع الحقوقي في الدول العربية، واللجنة المعنية بدراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ويُعقد غدًا عدد من الاجتماعات للجان البرلمان، في مقدمتها، اجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة لاجتماعات اللجان الأربعة الدائمة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.ويعقد غدًا أيضا اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي، ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموًا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.// انتهى //22:30ت م0255

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