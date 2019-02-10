السعودية اليوم / " 63309 " أطفال تم تطعيمهم بالحملة الوطنية ضد شلل الأطفال في محافظة جدة



جدة 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في محافظة جدة ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية اليوم ، 63309 أطفال بنسبة 26,49% ، بينما كان إجمالي المستهدفين في المحافظة هو 238980 طفلًا.

ودعا مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، المواطنين إلى التوجه لأقرب مركز صحي بالحي ليتم تطعيم أطفالهم في حالة عدم تطعيمهم خلال أيام الحملة .

// انتهى //

21:48ت م

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جدة 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في محافظة جدة ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية اليوم ، 63309 أطفال بنسبة 26,49% ، بينما كان إجمالي المستهدفين في المحافظة هو 238980 طفلًا.ودعا مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، المواطنين إلى التوجه لأقرب مركز صحي بالحي ليتم تطعيم أطفالهم في حالة عدم تطعيمهم خلال أيام الحملة .// انتهى //21:48ت م0248

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