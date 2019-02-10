السعودية اليوم / كتائب عسكرية في أوباري بجنوب لبييا تعلن انضمامها للقوات المسلحة‎

طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأعلن قادة 10 كتائب عسكرية نظامية متمركزة في أوباري وحقل الشرارة انضمامها للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر في عملية تطهير الجنوب من العصابات الإجرامية والإرهاب.جاء ذلك في بيان صادر عن آمري تلك الكتائب قالوا فيه إنهم يباركون ويؤيدون عملية تحرير الجنوب التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وأنهم على استعداد تام لتنفيذ الواجب المنوط بهم.وأكد قادة الكتائب رفضهم واستنكارهم لمحاولات وقف تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية والاعتداء على القوة المحايدة المكونة من قبيلة الحساونة التي قالوا إن لها فضلا على مكونات مدينة أوباري الاجتماعية.وطالبت الكتائب العسكرية حكومة الوفاق بعدم السماح لأي قوات بالقدوم إلى المنطقة الجنوبية، ودعتها للوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والامان للمواطنين وتقديم الخدمات وتنمية المنطقة الجنوبية.مما يذكر أن الكتائب الموقعة على البيان والمتمركزة في أوباري هي، 124 مشاة بإمرة العميد الريفي كنه حمدن، و175 مشاة بإمرة العقيد الوافي أوساد شلوغ، و146 مشاة بإمرة العقيد محمد الأمين مكال، و173 مشاة بقيادة المقدم اغلس محمد أحمد ابلل، و193 مشاة بإمرة المقدم يونس إبراهيم امحمد، و163 بإمرة المقدم زيدان أحمد محمد، و159 مشاة بإمرة المقدم ابراهيم أحمد سيدي بكاي.كما وقعت على البيان ثلاث كتائب، متمركزة في حقل الشرارة وهي، 42 مشاة بإمرة العقيد علي محمد صالح الحسيني، و191 مشاة بإمرة العقيد عمر عبدالله القاضي، و30 مشاة بإمرة المقدم الهاشمي رمضان المغيربي.وعبّر الموقعون عن رفضهم وإستنكارهم للمحاولات التي وصفوها بغير مجدية للوقوف امام تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية، كما أكدوا إستهجانهك بشدة للإعتداء على القوة المحايدة المكونة من قبيلة الحساونة التي أشاروا بأنه كان لها فضل لا ينسى على مكونات أوباري الاجتماعية .// انتهى //19:18ت م0233