السعودية اليوم / رئيس وزراء الجزائر يلتقي رئيس جنوب إفريقيا بأديس أبابا



الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحي اليوم، في أديس أبابا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا.

وتركز اللقاء الذي انعقد على هامش القمة الإفريقية الثانية والثلاثين على تنمية التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:58ت م

0226



الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحي اليوم، في أديس أبابا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا.وتركز اللقاء الذي انعقد على هامش القمة الإفريقية الثانية والثلاثين على تنمية التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:58ت م0226

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