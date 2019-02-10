السعودية اليوم / رئيس الوزراء العراقي يلتقي رئيسة مجلس الأعمال العراقي- البريطاني



بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم, رئيسة مجلس الأعمال العراقي- البريطاني " ايما نيكلسون" .

وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي بأن البحث خلال المقابلة تركز حول آفاق التعاون المشترك بين رجال الأعمال والشركات العراقية والبريطانية, في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية المقترحة في العراق.

// انتهى //

18:54ت م

0223



بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم, رئيسة مجلس الأعمال العراقي- البريطاني " ايما نيكلسون" .وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي بأن البحث خلال المقابلة تركز حول آفاق التعاون المشترك بين رجال الأعمال والشركات العراقية والبريطانية, في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية المقترحة في العراق.// انتهى //18:54ت م0223

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