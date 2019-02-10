السعودية اليوم / الشيخ السديس يلتقى الفريق الاستشاري برئاسة شؤون الحرمين



مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة اليوم, الفريق الاستشاري بالرئاسة, بحضور رئيس الفريق الدكتور مسفر بن عامر عسيري, وأعضاء الفريق وبعض مديري العموم.

وسلم الفريق الاستشاري لمعالي الرئيس العام بحثاً علمياً عن "احتياجات المعتكفين بالمسجد الحرام", كذلك دراسة ميدانية لتقييم خدمة "وجبة إفطار صائم بساحات المسجد الحرام".

وثمن الشيخ السديس ما يقوم به الفريق الاستشاري من جهود بحثية وعلمية للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يذكر أن الفريق الاستشاري يسعى لأن يصبح بيت خبرة للحرمين الشريفين, وذلك لدراسة الخدمات المقدمة ميدانياً وتقييمها وتقديم الحلول والاقتراحات لحل المشكلات، كما يضم الفريق عدداً من أصحاب الخبرة والتخصص.

// انتهى //

18:21ت م

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مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة اليوم, الفريق الاستشاري بالرئاسة, بحضور رئيس الفريق الدكتور مسفر بن عامر عسيري, وأعضاء الفريق وبعض مديري العموم.وسلم الفريق الاستشاري لمعالي الرئيس العام بحثاً علمياً عن "احتياجات المعتكفين بالمسجد الحرام", كذلك دراسة ميدانية لتقييم خدمة "وجبة إفطار صائم بساحات المسجد الحرام".وثمن الشيخ السديس ما يقوم به الفريق الاستشاري من جهود بحثية وعلمية للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.يذكر أن الفريق الاستشاري يسعى لأن يصبح بيت خبرة للحرمين الشريفين, وذلك لدراسة الخدمات المقدمة ميدانياً وتقييمها وتقديم الحلول والاقتراحات لحل المشكلات، كما يضم الفريق عدداً من أصحاب الخبرة والتخصص.// انتهى //18:21ت م0216

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