السعودية اليوم / ورشة إقليمية حول استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل ذوي الإعاقة



القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

يعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل إقليمية بعنوان "التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع"، بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمنظمة الكشفية العربية والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة "إيسسكو" والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، خلال الفترة من 17 – 21 الشهر الجاري.

وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، في تصريح اليوم، أن الورشة تأتي في إطار جهود المجلس نحو حماية ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة، وتركز على قضية التكنولوجيا المساندة التي تعين الأطفال من ذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية الحياتية وتحسن قدرتهم على التعلم والتغلب على إعاقاتهم وتطويعها لتعويض ما قد ينقصهم وفقاً لنوع الإعاقة وشدتها.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى توعية وتطوير معرفة ومهارات واتجاهات المعنيين بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يدعم قيامهم بأدوارهم في دمج هؤلاء الأطفال في التعليم والمجتمع باستخدام التكنولوجيا المساندة.

// انتهى //

18:18ت م

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القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسيعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل إقليمية بعنوان "التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع"، بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمنظمة الكشفية العربية والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة "إيسسكو" والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، خلال الفترة من 17 – 21 الشهر الجاري.وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، في تصريح اليوم، أن الورشة تأتي في إطار جهود المجلس نحو حماية ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة، وتركز على قضية التكنولوجيا المساندة التي تعين الأطفال من ذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية الحياتية وتحسن قدرتهم على التعلم والتغلب على إعاقاتهم وتطويعها لتعويض ما قد ينقصهم وفقاً لنوع الإعاقة وشدتها.وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى توعية وتطوير معرفة ومهارات واتجاهات المعنيين بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يدعم قيامهم بأدوارهم في دمج هؤلاء الأطفال في التعليم والمجتمع باستخدام التكنولوجيا المساندة.// انتهى //18:18ت م0215

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