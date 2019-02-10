شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الخليجية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 10/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- في أخر تحديث لأسعار العملات الخليجية، خيمت حالة الاستقرار على جميع العملات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم السبت 9 فبراير 2019. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299

أسعار العملات الخليجية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 10/2/2019





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