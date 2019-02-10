شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسعار الذهب مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 10/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجعت أسعار الذهب أمام الريال السعودي بأسواق المملكة بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد ليسجل عيار 24 سعر 158.49 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.29 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 12 فسجلت 79.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,929 ريالًا وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,109 ريالًا. تراجع طفيف في أسعار الذهب مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 10/2/2019



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