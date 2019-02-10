شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنيةٌ في مطاعم ومقاهي السعودية والان مع التفاصيل
وأشار التقرير، إلى أن المطاعمُ والمقاهي السعودية بدأت في تقديم عروضٍ فنيةٍ حية لزبائنها، بعد السَماح لها من هيئةِ الترفيه.
وأوضح أن أنغام الموسيقى باتت تصدر في معظم المطاعم السعودية للتحول معظمها إلي مسارح تعرض أنواعا مختلفة من الفن.
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