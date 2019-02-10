شكرا لقرائتكم خبر عن الفهادي وبن ناصر والدخيل يشكرون القيادة لتعينهم سفراء والان نبدء بالتفاصيل

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى اليابان.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة وتحقيق تطلعاتها في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية سويسرا.

وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن تقديره للثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أنه سيبذل جهده ليكون عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدخيل: إن هذه الثقة الغالية شرف كبير، إلا أنها مسؤولية كبيرة، في الوقت ذاته، سائلا الله تعالى أن يوفقه للقيام بها على أكمل وجه، ولخدمة مليكه وبلاده وشعب المملكة