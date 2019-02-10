شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. أمير القصيم يكرّم الجندي أول بشاير الرشيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بريدة

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الجندي أول بشاير بنت شايم الرشيدي، إحدى منسوبات قطاع الأمن بالمنطقة، وذلك نظير إخلاصها وجهودها المتميزة في أداء مهامها في عملها.

ونشر حساب إمارة القصيم عبر تويتر صور التكريم الذي تم اليوم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

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