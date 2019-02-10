شكرا لقرائتكم فيديو.. ثلوج خفيفة تغطي جبل اللوز وتحذير للمجازفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

تجمعت بعض الثلوج الخفيفة على جبل اللوز في منطقة تبوك اليوم جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم والتي جاءت مصحوبة بزخات البرد.

وتبادل المغردون صورا ومقاطع فيديو توثق جبل اللوز عن قرب فيما حذر الباحث المتخصص في مناخ تبوك ، عيد المضلعاني من المخاطرة بالخروج إلى الجبل في هذه الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.