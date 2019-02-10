شكرا لقرائتكم هواة الهايكنج يرفعون علم المملكة فوق أعلى قمة في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

نجحت مجموعة من هواة المسارات الجبلية (الهايكنج) في رفع علم المملكة في قمة جبل الحضر الشهير أحد أعلى القمم في منطقة القصيم على ارتفاع يتجاوز ألف متر.

ويستطيع مرتادو الطريق رؤية العلم من بعيد في قمة الجبل في مركز الفوارة الذي يقع في الشمال الغربي من المنطقة ويبعد عن مدينة بريدة 135 كم، حيث كان في استقبالهم أهالي مركز مرغان.

واستمر المشاركون الـ 16 أثناء صعود الجبل أكثر من ساعتين بين الصخور الملساء والشلالات الطبيعية والكهوف الصغيرة والنباتات البرية، إذ اكتشف الفريق طبيعة وبعض النباتات النادرة واستمتع بالهواء النقي.

وأكد مشغل النحيت قائد المسار بعالم المغامرات، أن هذا المسار تم اختياره وفقًا لشهرة الجبل في المنطقة وتاريخه كما أن الجبل، خصوصا بعد فترة هطول الأمطار يزداد جمالاً بعد ظهور التنوع النباتي البري والشلالات والتشكيل الجيولوجي للصخور.

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