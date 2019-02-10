الان تتابع ولي العهد يدشن رؤية العلا الليلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برعاية كريمة من ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تدشين “رؤية العلا” باعتبارها إرثا حضاريا للعالم، ووجهة عالمية للتراث، الليلة، ودعت العالم بكل ترحاب للمشاركة في هذه الرحلة لتطويرها.

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