استعلام عن وافد برقم الإقامة عبر وزارة العمل السعودية

يبحث الكثير من السعوديين عن استعلام عن وافد، وهي خدمة تقدمها وزارة العمل والتنمية السعودية لجميع المواطنين ورجال الأعمال السعوديين بشكل الكترونى لا يتطلب منك الذهاب الى مبنى الوزارة أو مكاتب العمل، ذلك الأمر الذي كان يتطلب منك تخصيص يوم كامل لتنجز فيه أعمالك ومهامك، أما الآن فقط بدخولك على الموقع الرسمى للوزارة تستطيع أن تحصل على المعلومات التى تبحث عنها فى غضون ربع ساعة، ونحن فى نجوم مصرية نهتم كثيرا بشأن المغتربين فى دول الخليج لنقدم لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها، ونوضح لكم فى هذا المقال طريقة استعلام عن وافد، فإلى نص المقال.

استعلام عن وافد

الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين قد حازت على رضا الجميع وعملت على التسهيل على المواطن السعودى ومساعدته في إنجاز أعماله ومهامه بطريقة أبسط وأسهل، فقد سهلت عليهم الأمور ووفرت الوقت والجهد؛ ونوضح لكم خطوات استعلام عن وافد كالتالى:

قم بزيارة موقع العمل والتنمية الاجتماعية .

. ادخل على الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة.

اختر خدمة الاستعلام عن وافد ادخل رقم البطاقة أو الجواز ثم اكتب رمز التحقق.

الآن أمامك جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها.

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