نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين .. بالصور خطوات ورابط تسجيل الطلاب في نظام نور للعام الدراسي الجديد...

أعلن نظام نور عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين، بحيث صدر عن وزارة التعليم السعودية، بأنه تم فتح باب تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للصف الأول الابتدائي ممن تمت أعمارهم ست سنوات أو أقل من ذلك بتسعين يوماً، ومن هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين، لبدء التسجيل في نظام نور، وكذلك من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك تم فتح باب التسجيل لهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ، جاء ذلك بناء على توجيهات المدير العام للتعليم “حمد الوهيبي” بضرورة تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في نظام نور، وكذلك تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440/1441هــ للاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها نظام نور للطلاب وأولياء الأمور.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1440

تم فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور اعتباراً من يوم السبت، وتأتي أهمية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات ليتمكنوا من الحصول على تسهيلات في قبول الطلاب وانتظامهم في المدارس، ويشمل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور كلاً من:

المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية.

مدارس تحفيظ القرآن.

معاهد التربية الخاصة والأجنبية.

المعاهد المطبقة للبرامج الدولية.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالقواعد المنظمة وإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في نظام نور، وكذلك الالتزام بالقواعد الواردة في دليل القبول والتسجيل في آلية نظام نور للطلاب المستجدين.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور يشترط إلى جانب إتمام سن 6 سنوات مع بداية العام الدراسي، أو أقل ب90 يوماً، باستثناء الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ذلك ب180 يوم كحد أقصى أن يكونوا حاصلين على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين، إضافة إلى وجود استمارة اتقان المهارات النمائية من روضة تستخدم آلية نظام نور.

كما يشترط تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور من خلال قائد المدرسة، في حال كان الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، وكذلك للطلاب الخليجيين، ولطلاب الرعابة الاجتماعية، والطلاب اذين تجاوز سنهم 11 عام، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم، ولطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول المقرر للتسجيل في نظام نور.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، أوصح النظام شرحاً مفصلاً لأولياء الأمور ليتمكنوا من تسجيل أبناءهم المستجدين في نظام نور.

أولاً الدخول إلى الرابط تسجيل الدخول نظام نور

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

ثانيا: إدخال بيانات التسجيل لولي الأمر

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

ثالثاً: تدقيق تطابق بيانات ولي الأمر والابن أو البنت

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

رابعا: تسجيل بيانات الأب

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

خامساً: الدخول إلى حسابك في نظام نور

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

سادساً: تسجيل الطالب

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

سابعاً: صفحة التسجيل

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

ثامناً: استكمال بيانات الطالب الشخصية

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

تاسعاً: اختيار المدرسة

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

وهكذا يكون قد تم ولي الأمر استكمال التسجيل في نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين.