رقم شكاوي حساب المواطن وتليفون وطريقة تقديم شكوى

رقم شكاوي حساب المواطن من أكثر ما يبحث عنه كل مستفيدي برنامج حساب المواطن، حساب المواطن هو برنامج قد أطلقته الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في تحمل التكاليف الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة، وقد أعترض بعض المواطنين على قيمة هذا الاستحقاق بالأخص الأسر متوسطة الدخل والفقيرة ولذلك تم توفير رقم شكاوي حساب المواطن ، بعد توفر خدمة حساب المواطن تسجيل ، وحول رقم شكاوي حساب المواطن موضوعنا اليوم.

رقم شكاوي حساب المواطن

توفر الحكومة السعودية رقم شكاوي حساب المواطن وهو مخصص لتلقي شكاوي حساب المواطن وهو 19912 ويمكن التواصل في أي وقت لتقديم الشكوى أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني، وقد وفرت الدولة هذا الرقم 19912 لتوفير وقت المواطنين ومعرفة سبب الاعتراض والعمل على حل المشكلة في أقرب وقت، ومن خلال الإتصال يمكن التواصل مع أحد أفراد الدعم الفني وطرح المشكلة كما يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني تسجيل حساب المواطن 1440 أو تقديم الشكاوي.

تليفون حساب المواطن

بعد ظهور الكثير من المشكلات عند تفعيل برنامج حساب المواطن فقد قررت إدارة البرنامج توفير رقم شكاوي حساب المواطن والذي يهتم بتوصيل صوت المواطن، ويمكنكم التواصل مع الرقم 19912 لتقديم الشكاوي أو من خلال قنوات البرنامج المتعددة ومنها خدمة عملاء حساب المواطن على موقع تويتر وخدمة صوتك مسموع الإلكترونية، أو عبر حساب المواطن الموقع الإلكتروني

ويستقبل رقم شكاوي حساب المواطن اتصالات المواطنين من الأحد إلى الخميس على الرقم 19912 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بشكل يومي، هناك أيضًا بوابة إلكترونية لخدمة المواطنين في حساب المواطن وتعمل على مدار 24 ساعة دون توقف.

رابط شكوى حساب المواطن

تسعى الحكومة السعودية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ولذلك فقد وفرت بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج حساب المواطن وتعمل على مدار 24 ساعة وهي ca.gov.sa كما توفر حساب خاص على موقع تويتر، ومن خلال رابط شكوى حساب المواطن يمكنكم الإطلاع على كافة تفاصيل برنامج حساب المواطن وتقديم الشكاوي والاقتراحات فهو متاح في أي وقت، من خلال رابط شكوى حساب المواطن أيضًا يتعرف المواطن على مواعيد استحقاق الدفعات القادمة وقد أشاد المواطنين بسرعة استقبال المشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول رقم شكاوي حساب المواطن وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.