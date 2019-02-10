بالفيديو والصور السيول تجرف عربات وشاحنات على طريق المدينة المنورة

نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بالمملكة العربية السعودية خاصة المناطق الشمالية، تسبب هطول الأمطار بهذا الشكل الغزير في تكوين سيول عارمة استطاعت أن تجرف العشرات من العربات والشاحنات على طريق المدينة المنورة، ورصدت عدة صور ومجموعة من الفيديوهات المصورة هذه السيول.

صور السيول على طريق المدينة المنورة

سيول المدينة المنورة

سيول المدينة المنورة

ومن خلال الصور التي نعرضها عليكم والتي تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يتبين مدى قوة السيول التي استطاعت أن تجرف عربات وشاحنات تزن عشرات الأطنان، ونجد بعض الشاحنات وقد غمرها الوحل بسبب قوة السيل الذي نتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية للمملكة خلال أيام الجمعة والسبت الماضيين.

ومن المتوقع طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تصاحبها رياح مثيرة للرمال والغبار والأتربة، والتي تحد من الرؤية الأفقية بشكل كبير على كل من (تبوك والجرف، حائل والحدود الشمالية، والمدينة المنورة) وتناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة.