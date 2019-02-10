استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل

يبحث أصحاب الشركات ورجال الأعمال السعوديين عن استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، ففى الكثير من الأحيان قد يضطر صاحب العمل إلى تقديم بلاغ هروب لأحد العمال الوافدين إذا تغيب لأيام بدون سابق انذار، ونحن فى “نجوم مصرية” نساعد المواطن وصاحب العمل السعودى فى توضيح الطريقة المناسبة والصحيحة للإستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة حيث يُعد هذا الموضوع من أكثر المواضيع الهامة التى تلقى بحث كبير من قبل رجال الأعمال والمواطنين السعوديين، فإلى نص المقال.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

كما أوضحنا قبل ذلك فإن هروب الوافد في المملكة العربية السعودية يعتبر مخالف للقانون ولكى يسوى وضعه بدون مشاكل فانه يتوجب عليه تسليم نفسه لأقرب وردية أمن تابعة لوزارة الداخلية السعودية ، وبعد ذلك من الممكن الرجوع للسعودية بدون مشاكل، ونوضح لكم طريقة الإستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة الداخلية السعودية .

. اختر الإستعلامات الإلكترونية ثم الإستعلام عن بلاغ هروب.

ادخل رقم الإقامة الذي تريد تتبعه.

خلال ثوان من ضغط على زر النتيجة، ستظهر لك كافة المعلومات التى تبحث عنها.

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