استعلام عن صلاحية إقامة برقم الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

يبحث الكثير من المقيمين فى المملكة العربية السعودية عن استعلام عن تجديد إقامة فى محرك البحث “جوجل” لكى يعرفوا الخطوات اللازمة لمعرفة الموقف الخاص بهم من الإقامة داخل المملكة، وهل إقامتهم سارية أم منتهية وتحتاج إلى تجديد، وإذا كانت سارية فمتى موعد تاريخ انتهائها للإستعداد لتجديدها، ونحن فى “نجوم مصرية” ندرك تماماً أهمية المقال الذى نكتبه عن صلاحية الإقامة للملايين من المقيمين في الأراضي السعودية والمغتربين هناك بحثاً عن فرصة عمل، ولأننا نريد ألا يقع أحد فى وضع غير قانونى نكتب هذا المقال لكم لنوضح طريقة الإستعلام عن تجديد إقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن صلاحية إقامة

لا يُمكن لأحد أن يُنكر التطور التكنولوجى الذى تمر به المملكة العربية السعودية فى السنوات القليلة الماضية، وقد طورت السعودية المنظومة الحكومية لديها حيث أتاحت معظم الخدمات بأحدث الوسائل الإلكترونية لكى تُسهل على المواطنين، ولم تغفل السعودية عن تقديم أفضل خدماتها الإلكترونية للمقيمين فيها من المغتربين وأبرز هذه الخدمات الإستعلام عن تجديد الإقامة، وهو أمر هام لهم، ولهذا نوضح الآن كافة الخطوات التي تحتاجها كمقيم للإستعلام عن تجديد الإقامة، فقط اتبع الآتى:

ادخل على موقع وزارة الداخلية .

. ابحث عن الإستعلامات الإلكترونية واختر خدمة الإستعلام عن الإقامة.

سيطلب منك رقم الإقامة والرمز المرئى، قم بإدخالهم.

الآن تسستطيع أن تعرف الإقامة سارية أم منتهية.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت