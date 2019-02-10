شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تخلّص ثانوية من «القوارض» وتعيد تشجيرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (خميس مشيط)

استجاب أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي لمطالبة قائدة الثانوية الرابعة للبنات في خميس مشيط بتخليص المدرسة من بعض القوارض، التي ظهرت في مبنى المدرسة وتجميل بيئة المدرسة، التي تنافس على عدد من جوائز التميز في المملكة والخليج.

وباشرت الفرق الميدانية هذا البلاغ وتمت مكافحة القوارض، كما تم رفع كمية من المخلفات، وتشجير فناء المدرسة وسورها الخارجي.

وثمنت قائدة المدرسة عزة سعد العسيري لأمين عسير هذا التجاوب والحرص، مشيدة بسرعة التعامل مع هذه الملاحظات وبالأعمال التي بادرت بها الأمانة وبلدية خميس مشيط وغيرت كثيراً من بيئة المدرسة وجعلتها جاذبة ومتميزة.