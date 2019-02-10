مسك الخيرية تحتفي بمليون مستفيد من مبادرة "السعودية تبرمج"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج"، حيث شهدت الرياض إقامة الحفل الختامي الذي توج فيه الفائزون.

وكانت المبادرة انطلقت مسبقا في 2 سبتمبر 2018، مستهدفة مناطق المملكة كافة، وامتد أثرها إلى مناطق أخرى من العالم، حيث حققت رقما قياسيا لأعداد المستفيدين منها منذ انطلاقها، بواقع مليون مستفيد.

وقدمت المبادرة في جولات تعريفية شملت 10 مدن سعودية، عددا من ورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تعليم التفكير المنطقي والتحليلي وأساليب حل المشكلات، وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين.

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمبادرة مسك الابتكار ديمة اليحيى أن "السعودية تبرمج" تمثل فرصة لبناء جيل رقمي منتج قادر على تطوير المجتمع في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إتقان مهارات التفكير يمثل مطلبا عالميا في مرحلة تتلاحق فيها المتغيرات والتطورات بشكل يصعب استيعابه، فضلا عن أن البرمجة باتت مصدرا رئيسا للتعلم، وإحدى المقومات المهمة لمجتمع واقتصاد المعرفة.

وأضافت "لقد نجحت المبادرة في استقطاب المجتمع من الصغير إلى الكبير، كما استطاعت كسر حاجز الخوف من تعلم البرمجة والتقنية لدى عدد من الراغبين في تعزيز فرصهم المستقبلية في سوق العمل عبر امتلاك مهارات تتواكب مع الاتجاه المتصاعد لاستخدام التقنيات الذكية عالميا".

يذكر أن مبادرة "السعودية تبرمج" هي إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تعزيز المعرفة التقنية، وتعد من أكبر برامج التدريب التفاعلي التي تم تنفيذها في المملكة، وحظيت نسختها الثانية بالشراكة مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية، بتفاعل ومشاركة 71 جهة مختلفة من المدارس والجامعات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن عدد من المبادرات الرقمية والاجتماعية والتقنية والثقافية.

من جهته كرم رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية بدر العساكر، الجمارك السعودية لدورها الفاعل في دعم مبادرة "السعودية تبرمج"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وتسلم درع التكريم محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.

يذكر أن "السعودية تبرمج" هي إحدى مبادرات مؤسسة مسك الخيرية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية STC حيث تم تصميم المبادرة بهدف إزالة الغموض حول البرمجة وتشجيع المجتمع على تعلم الأساسيات المتعلقة في هذا المجال.

مبادرة السعودية تبرمج: