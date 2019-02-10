، "الرشيد": مبادرة الفاتورة المجمعة واحدة من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص ،

- 1/2
- 2/2
أوضح الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص نايف بن عبد المحسن الرشيد, أن مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقها هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي دعمت بمبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال.
وأضاف في تصريح له اليوم أن القيادة الرشيدة وإدراكاً منها لأهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خصصت أكثر من 11 مليار ريال لدعم المنشآت المستحقة، حيث يمثل هذا الدعم محفزاً حقيقياً باسترداد الرسوم أو إسقاطها للمنشآت المستحقة في القطاع الخاص التي تعمل على تنمية الكوادر البشرية، كما يمثل دافعاً لبقية المنشآت للارتقاء إلى نطاقات أعلى.
يذكر أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تصميم مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ضمن المنظومة الاقتصادية فيما تعمل الجهة الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات، ويكمن دور المكتب في الإشراف ومراقبة التنفيذ والمساندة لضمان نمو القطاع الخاص ووصوله إلى أعلى إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
"الرشيد": مبادرة الفاتورة المجمعة واحدة من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-10
أوضح الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص نايف بن عبد المحسن الرشيد, أن مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقها هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي دعمت بمبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال.
وأضاف في تصريح له اليوم أن القيادة الرشيدة وإدراكاً منها لأهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خصصت أكثر من 11 مليار ريال لدعم المنشآت المستحقة، حيث يمثل هذا الدعم محفزاً حقيقياً باسترداد الرسوم أو إسقاطها للمنشآت المستحقة في القطاع الخاص التي تعمل على تنمية الكوادر البشرية، كما يمثل دافعاً لبقية المنشآت للارتقاء إلى نطاقات أعلى.
يذكر أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تصميم مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ضمن المنظومة الاقتصادية فيما تعمل الجهة الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات، ويكمن دور المكتب في الإشراف ومراقبة التنفيذ والمساندة لضمان نمو القطاع الخاص ووصوله إلى أعلى إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
06:47 PM
دعمته بمبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار
أوضح الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص نايف بن عبد المحسن الرشيد, أن مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقها هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي دعمت بمبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال.
وأضاف في تصريح له اليوم أن القيادة الرشيدة وإدراكاً منها لأهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خصصت أكثر من 11 مليار ريال لدعم المنشآت المستحقة، حيث يمثل هذا الدعم محفزاً حقيقياً باسترداد الرسوم أو إسقاطها للمنشآت المستحقة في القطاع الخاص التي تعمل على تنمية الكوادر البشرية، كما يمثل دافعاً لبقية المنشآت للارتقاء إلى نطاقات أعلى.
يذكر أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تصميم مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ضمن المنظومة الاقتصادية فيما تعمل الجهة الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات، ويكمن دور المكتب في الإشراف ومراقبة التنفيذ والمساندة لضمان نمو القطاع الخاص ووصوله إلى أعلى إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
، "الرشيد": مبادرة الفاتورة المجمعة واحدة من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الرشيد": مبادرة الفاتورة المجمعة واحدة من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.