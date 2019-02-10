، "الفهادي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر عن تطلعه لتنمية وتعميق روابط البلدين الصديقين

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى اليابان، نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لدى اليابان.

وقال "الفهادي": إن توجيهات قيادتنا الرشيدة فيها كل الحرص على الاهتمام بالمواطنين وتأمين سبل راحتهم ورعايتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب عن تطلعاته لتنمية وتعميق روابط وصلات البلدين الصديقين في شتى المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.