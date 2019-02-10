، ليبيا.. النفط يؤجّج الصراع بين الفرقاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتراض طائرة مدنية وإجبارها على الهبوط في سبها

أعلن مصدر من الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا في طرابلس، أن قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة النفطي اليوم (الأحد).

من جهته ذكر مصدر من القوات المسلحة المتمركزة في شرق ليبيا، أن طائرة عسكرية تابعة لقوات شرق ليبيا التابعة لخليفة حفتر اعترضت اليوم طائرة مدنية، بعد أن أقلعت من حقل الفيل النفطي، وأجبرتها على الهبوط في منطقة سبها الجنوبية.

وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس، وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد.