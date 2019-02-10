، رسمياً.. "بوتفليقة" يترشح لرئاسة الجزائر لولاية خامسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقترح إثراء الدستور

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأكدت الوكالة أنها ستبث لاحقاً رسالة للرئيس "بوتفليقة" يعلن فيها ترشحه ويقترح "إثراء الدستور"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت أن "بوتفليقة" يعتزم في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور.

والتزم "بوتفليقة" الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس المقبل.