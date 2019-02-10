، رسمياً.. "بوتفليقة" يترشح لرئاسة الجزائر لولاية خامسة ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وأكدت الوكالة أنها ستبث لاحقاً رسالة للرئيس "بوتفليقة" يعلن فيها ترشحه ويقترح "إثراء الدستور"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن "بوتفليقة" يعتزم في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور.
والتزم "بوتفليقة" الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس المقبل.
رسمياً.. "بوتفليقة" يترشح لرئاسة الجزائر لولاية خامسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وأكدت الوكالة أنها ستبث لاحقاً رسالة للرئيس "بوتفليقة" يعلن فيها ترشحه ويقترح "إثراء الدستور"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن "بوتفليقة" يعتزم في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور.
والتزم "بوتفليقة" الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس المقبل.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
05:44 PM
يقترح إثراء الدستور
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وأكدت الوكالة أنها ستبث لاحقاً رسالة للرئيس "بوتفليقة" يعلن فيها ترشحه ويقترح "إثراء الدستور"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن "بوتفليقة" يعتزم في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور.
والتزم "بوتفليقة" الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس المقبل.
، رسمياً.. "بوتفليقة" يترشح لرئاسة الجزائر لولاية خامسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "بوتفليقة" يترشح لرئاسة الجزائر لولاية خامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.