، محافظ ينبع يتابع ملاحظات الأهالي عقب الأمطار ويرصد كل المواقع المتأثرة ،

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تابع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ملاحظات الأهالي عقب الحالة المطرية الأخيرة، وأشار إلى أنه تم من خلالها رصد كل المواقع التي تأثرت بمياه الأمطار، وسيتم إيجاد المشاريع والحلول الجذرية لها.
ورداً على سؤال أحد المغردين بشأن طريق ينبع- العيص- القويز حيث ينتظر المسافرون ساعات لعبور هذا الوادي، أكد محافظ ينبع أنه من ضمن المواقع التي تم طلب تنفيذ جسور علوية "كوبري" بها بشكل عاجل وننتظر اعتماده بعون الله تعالى.
جدير بالذكر أن بلدية محافظة ينبع ما زالت تواصل معالجة آثار تجمعات الأمطار، التي هطلت على محافظة ينبع أمس الأول، وتركزت غزارتها على المحافظة؛ وذلك في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة؛ تطبيقاً لخطة عمل سابقة من البلدية، فيما تم استنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية.
وأوضحت البلدية أنه نظراً للحالة المطرية على ينبع، وما ترتب من تجمعات للمياه بمواقع مختلفة، وفور انتهاء هطول الأمطار؛ توزعت فرق العمل حسب الخطة المعدّة للحالات المطرية.
وأشارت إلى أنه تم توزيع المضخات بالمواقع الحرجة التي تم رصدها سابقاً، كما تم توزيع "وايتات" الشفط بالطرق الرئيسة والأحياء المتأثرة من الحالة المطرية التي في أغلبها مناطق منخفضة أو مبانٍ شعبية، وهي من الأولويات ضمن خطة العمل للحالات المطرية.
محافظ ينبع يتابع ملاحظات الأهالي عقب الأمطار ويرصد كل المواقع المتأثرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
تابع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ملاحظات الأهالي عقب الحالة المطرية الأخيرة، وأشار إلى أنه تم من خلالها رصد كل المواقع التي تأثرت بمياه الأمطار، وسيتم إيجاد المشاريع والحلول الجذرية لها.
ورداً على سؤال أحد المغردين بشأن طريق ينبع- العيص- القويز حيث ينتظر المسافرون ساعات لعبور هذا الوادي، أكد محافظ ينبع أنه من ضمن المواقع التي تم طلب تنفيذ جسور علوية "كوبري" بها بشكل عاجل وننتظر اعتماده بعون الله تعالى.
جدير بالذكر أن بلدية محافظة ينبع ما زالت تواصل معالجة آثار تجمعات الأمطار، التي هطلت على محافظة ينبع أمس الأول، وتركزت غزارتها على المحافظة؛ وذلك في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة؛ تطبيقاً لخطة عمل سابقة من البلدية، فيما تم استنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية.
وأوضحت البلدية أنه نظراً للحالة المطرية على ينبع، وما ترتب من تجمعات للمياه بمواقع مختلفة، وفور انتهاء هطول الأمطار؛ توزعت فرق العمل حسب الخطة المعدّة للحالات المطرية.
وأشارت إلى أنه تم توزيع المضخات بالمواقع الحرجة التي تم رصدها سابقاً، كما تم توزيع "وايتات" الشفط بالطرق الرئيسة والأحياء المتأثرة من الحالة المطرية التي في أغلبها مناطق منخفضة أو مبانٍ شعبية، وهي من الأولويات ضمن خطة العمل للحالات المطرية.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
05:30 PM
قال: نسعى لإيجاد الحلول الجذرية.. والبلدية تواصل معالجة آثار تجمعات المياه
تابع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ملاحظات الأهالي عقب الحالة المطرية الأخيرة، وأشار إلى أنه تم من خلالها رصد كل المواقع التي تأثرت بمياه الأمطار، وسيتم إيجاد المشاريع والحلول الجذرية لها.
ورداً على سؤال أحد المغردين بشأن طريق ينبع- العيص- القويز حيث ينتظر المسافرون ساعات لعبور هذا الوادي، أكد محافظ ينبع أنه من ضمن المواقع التي تم طلب تنفيذ جسور علوية "كوبري" بها بشكل عاجل وننتظر اعتماده بعون الله تعالى.
جدير بالذكر أن بلدية محافظة ينبع ما زالت تواصل معالجة آثار تجمعات الأمطار، التي هطلت على محافظة ينبع أمس الأول، وتركزت غزارتها على المحافظة؛ وذلك في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة؛ تطبيقاً لخطة عمل سابقة من البلدية، فيما تم استنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية.
وأوضحت البلدية أنه نظراً للحالة المطرية على ينبع، وما ترتب من تجمعات للمياه بمواقع مختلفة، وفور انتهاء هطول الأمطار؛ توزعت فرق العمل حسب الخطة المعدّة للحالات المطرية.
وأشارت إلى أنه تم توزيع المضخات بالمواقع الحرجة التي تم رصدها سابقاً، كما تم توزيع "وايتات" الشفط بالطرق الرئيسة والأحياء المتأثرة من الحالة المطرية التي في أغلبها مناطق منخفضة أو مبانٍ شعبية، وهي من الأولويات ضمن خطة العمل للحالات المطرية.
، محافظ ينبع يتابع ملاحظات الأهالي عقب الأمطار ويرصد كل المواقع المتأثرة ،
المصدر : الخليج 365
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