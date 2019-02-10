، مدير جامعة الملك سعود يفتتح المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - 5 ورش عمل متخصصة تجاوز عدد المسجلين فيها 200 مشارك ومشاركة

افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ظهر اليوم الأحد المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2019، الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون العلمي مع الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد (ISPRS) في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بجامعة الملك سعود، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وبدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم، بعد ذلك ألقى رئيس المؤتمر الدكتور علي الدوسري كلمة رحب بها بالحضور، وقال إن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بأحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأضاف أنه، عقدت خمس ورش عمل متخصصة تجاوز عدد المسجلين فيها 200 مشارك ومشاركة، فيما سيتم تقديم 40 ورقة علمية ما بين قطاع حكومي وجهات تجارية وباحثين مستقلين، إذ يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الاستشعار عن بعد يمثلون أكثر من 20 دولة.

وتابع: يصاحب المؤتمر معرض متخصص يضم أكثر من ثلاثين عارضًا من القطاع الحكومي والخاص وجهات دولية، يتم من خلالها عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات في مجال علم المعلومات الجغرافية.

من جانبه ألقى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، راعي الحفل كلمة، ذكر فيها أنَّ هذا المؤتمرِ الذي ينعقدُ هذا اليوم يأتي مكملاً لمنظومةِ مؤتمراتٍ دوليةٍ تُعقدُ سنويًا في دولِ العالمِ في المجالاتِ الرئيسيةِ في علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ، ومن بينها "نُظم المعلوماتِ الجغرافيةِ"، "الاستشعارِ عن بعدْ"، "أنظمةِ تحديدِ المواقعْ"، و"برمجياتِ وتطبيقاتِ التصوير"ِ و"تقنياتِ الدرونْ".

وقال: إدراكاً من جامعةِ الملكِ سعودٍ لأهميةِ مثلِ هذه المؤتمراتِ العلميةِ وما تقدمهُ من نقلٍ للمعرفةَ واقتصادها جاءَ انعقاد هذا المؤتمرِ ليكونَ مساهماً في إعادةِ رسمِ المدنِ السعوديةِ بنظمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ.

وتابع: من المعلوم أن علمُ المعلوماتِ الجغرافيةِ في أقسامِ الجغرافيا يتميزُ بالدراساتِ العلميةِ والتطبيقيةِ في مجالِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ والاستشعارِ عن بعدْ، وأنظمةِ تحديدِ المواقعِ، وعلمِ المعلومةِ الجغرافيةْ.

وأكمل: من هذا المنطلقِ تسعى الجمعيةُ الجغرافيةُ السعوديةُ في تَنشيطِ ونَشرِ وإقامةِ الفعالياتِ والمؤتمراتِ في هذه المجالاتِ الهامةِ إيماناً منها بالأثرِ الإيجابي لهذهِ الفعالياتِ، وعلى ضوءِ ذلكَ وبدعمٍ من وزارةِ التعليمِ ينطلقُ هذا المؤتمرُ الدولي من أروقةِ جامعةِ الملكِ سعودْ، ليكونَ نواةً لمؤتمراتٍ متخصصةٍ ومتميزةٍ تَستقطِبُ الخبراتِ والتجاربَ الدوليةَ في مجالِ علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ ومنبراً علمياً لِبحثِ القضايا العلميةِ والتنمويةِ ذاتِ العلاقةِ بعلمِ المعلوماتِ الجغرافيةْ.

وأضاف مدير جامعة الملك سعود: هذا التجمعَ العلمي اليوم يَرتَقي ويتميزُ بمشاركةٍ استراتيجيةٍ مع الهيئةِ العامةِ للمساحةْ، وبمشاركة من هيئة تطوير مدينةِ الرياض كراعي رسميٍ، وبرعايةٍ بلاتينيةٍ من أرامكو السعوديةْ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ورعايةٍ ذهبيةٍ من مدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ وشركة إيرباص، ورعايةٍ فضيةٍ من شركةِ الإنترقراف عذيب. فلهم من الجامعةِ خالصُ الشكرِ والتقديرِ على رعايتهم ومشاركتهم لنا هذا اليوم.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب إن هناك شراكة استراتيجية مع الجمعية الجغرافية السعودية في تنظيم المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة على الرؤية المستقبلية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، التي أوصت بضرورة وجود جهة تُعنى بالتنظيم والرقابة والإشراف لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة وتوجيه وترشيد مسيرة الإسراع في التحول الرقمي بهدف حوكمت وتطوير البنية التحتية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بمنصة جيومكانية وطنية، وبناء القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات من خلال وضع معايير لدعم واستقطاب أفضل الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، ودعم التوعية المجتمعية وتطوير الموارد البشرية الوطنية بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات والمعاهد المتخصصة داخل وخارج المملكة.

وفي ختام الحفل كرم مدير الجامعة المشاركين ورعاة المؤتمر واستلم بالنيابة درع التكريم الخاص براعي الحفل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيزـ نائب أمير الرياض، وجرى توجيه الجميع إلى المعرض المصاحب حيث تجول والحضور داخل أرجاء المعرض.