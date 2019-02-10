السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي وزير النقل والأشغال العمومية ‎



الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغني زعلان بمقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

// انتهى //

17:51ت م

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الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغني زعلان بمقر الوزارة.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.// انتهى //17:51ت م0205

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