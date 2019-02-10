السعودية اليوم / الفهادي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى اليابان



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة وتحقيق تطلعاتها في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

17:50ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى اليابان.وأعرب في تصريح بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة وتحقيق تطلعاتها في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //17:50ت م0204

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