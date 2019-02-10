السعودية اليوم / أكثر من 6000 زائر وزائرة يستفيدون من البرامج التدريبية بمهرجان جازان الشتوي

جيزان 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين من برامج مركز طب الأسرة والمجتمع للحرس الوطني بمنطقة جازان التدريبية المقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر "جازان الفل.. مشتى الكل"، أكثر من 6000 زائر وزائرة لمقر المركز بساحة الاحتفالات في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وشملت الدورات التدريبية التي نفذها المركز , الإسعافات الأولية ، سعيًا منه لتثقيف الزوار بالدور الذي تضطلع فيه من خلال إنقاذ المرضى والمصابين وتقديم المساعدات اللازمة لهم , وتعريف الزوار بدور الفرق الإسعافية والتجهيزات الطبية الحديثة ووسائل الإنقاذ، وتقديم الشرح المناسب لطرق ومبادئ الإسعافات الأولية, وكيفية التعامل مع المصابين والمرضى في الحالات التي تستوجب التدخل السريع.ويقدم المشاركين في المركز شرحًا للزوار عن أبرز البرامج التدريبية التي يستطيع الفرد الاستفادة منها ، إلى جانب تقديم شرح عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات التوعوية المتنوعة، وصور توضيحية بالطريقة الصحيحة لإسعاف المريض أو المصاب.وتضم الخيمة الصحية العديد من الأركان الطبية المتخصصة , تبدأ بغرفة طوارئ لاستقبال الحالات المصابة بالمهرجان، وعدد من الأركان الخاصة بعش صحيحاً، والمختبرات الطبية، والأطفال والرضاعة الطبيعية، والعلاج الطبيعي، والبصريات، والتوعية بحقوق المرضى، و الصحة النفسية، والأشعة، والجلدية، والصيدلة، وأسنان صحية لابتسامة جميلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والإسعافات الأولية، والعلاج التنفسي، والتغذية، ومكافحة العدوى والتطعيمات.// انتهى //17:38ت م0202