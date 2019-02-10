السعودية اليوم / مقتل شرطي عراقي واصابة آخر في حادث أمني بكركوك



بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

لقي أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية اليوم، مصرعه وأصيب آخر بجروح, بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للشرطة العراقية قرب قرية غريب جنوب غربي كركوك، مما أسفر عن مصرع أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح.

واوضح المصدر أن القوة الأمنية سارعت إلى إغلاق منطقة الحادث ومنعت المدنيين من الاقتراب منها، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي, والجريح إلى مستشفى قريب.

// انتهى //

17:37ت م

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بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسلقي أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية اليوم، مصرعه وأصيب آخر بجروح, بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.وأفاد مصدر أمني محلي بأن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للشرطة العراقية قرب قرية غريب جنوب غربي كركوك، مما أسفر عن مصرع أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح.واوضح المصدر أن القوة الأمنية سارعت إلى إغلاق منطقة الحادث ومنعت المدنيين من الاقتراب منها، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي, والجريح إلى مستشفى قريب.// انتهى //17:37ت م0201

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