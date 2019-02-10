السعودية اليوم / شؤون الحرمين تقيم حلقة نقاش بعنوان "الحقوق والواجبات الوظيفية"



مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية اليوم, حلقة نقاش بعنوان "الحقوق والواجبات الوظيفية" لمنسوبي الرئاسة العامة, بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية سعود بن حميد الريشي.

وأوضح مقدم الورشة حسن الثبيتي أن الرئاسة ممثلة في إدارة الموارد البشرية تسعى لتمكين الكفاءة البشرية في تحقيق رسالة الحرمين، وتوفير بيئة عمل محفزة وتقديم خدمات إدارية ذات جودة عالية.

وبين أن هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية والسعي لرضا الموظفين في رئاسة شؤون الحرمين واستشعارًا لمكانة المسجدين وقداسة المكان وهذا ما دعا الإدارة العامة لإنشاء "وحدة خدمة الموظف".

وفي ختام اللقاء, أثنى معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس على جهود الإدارة العامة للموارد البشرية في الحرص على العمل الإداري وتعزيز مكانة العمل المؤسسي، مشددًا على أن الرئاسة تنظر لكل موظف كإنسان يملك طاقاتٍ ومواهب إبداعية تسعى لاستغلالها من خلال توفير بيئة محفزة .

// انتهى //

16:56ت م

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مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية اليوم, حلقة نقاش بعنوان "الحقوق والواجبات الوظيفية" لمنسوبي الرئاسة العامة, بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية سعود بن حميد الريشي.وأوضح مقدم الورشة حسن الثبيتي أن الرئاسة ممثلة في إدارة الموارد البشرية تسعى لتمكين الكفاءة البشرية في تحقيق رسالة الحرمين، وتوفير بيئة عمل محفزة وتقديم خدمات إدارية ذات جودة عالية.وبين أن هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية والسعي لرضا الموظفين في رئاسة شؤون الحرمين واستشعارًا لمكانة المسجدين وقداسة المكان وهذا ما دعا الإدارة العامة لإنشاء "وحدة خدمة الموظف".وفي ختام اللقاء, أثنى معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس على جهود الإدارة العامة للموارد البشرية في الحرص على العمل الإداري وتعزيز مكانة العمل المؤسسي، مشددًا على أن الرئاسة تنظر لكل موظف كإنسان يملك طاقاتٍ ومواهب إبداعية تسعى لاستغلالها من خلال توفير بيئة محفزة .// انتهى //16:56ت م0191

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