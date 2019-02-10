السعودية اليوم / مدير تعليم صامطة يتفقد مجمع حنظلة بالسهي ويدشن قاعة التدريب بالمجمع



صامطة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي اليوم، مجمع حنظلة بن أبي عامر بإسكان مركز السهي اطمأن خلالها على سير الدراسة في المجمع ، كما دشن القاعة التدريبية , بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث التربوي بتعليم جازان محمد بن أحمد عريشي.

وأطلق صميلي البرنامج التدريبي الأول الذي تستضيفه القاعة ، تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي للمؤسسات - سوات", حيث ينفذه مركز التدريب التربوي بتعليم صامطة ، بمشاركة 25 قائداً من مدارس الحد الجنوبي.

من جانبه, أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث التربوي بتعليم جازان، أن القاعة الجديدة ستستضيف فيما بعد برامج تدريبية في التطوير المهني وورش عمل واجتماعات ولقاءات تربوية، بالإضافة إلى نشاطات تعليمية أخرى، لافتاً الانتباه إلى أن القاعة مزودة بتقنيات حديثة في التعليم والتدريب, وتُعد أكبر قاعة تدريب في قطاع الحد الجنوبي، حيث أن العدد الذي يمكن تدريبه في البرنامج الواحد يصل إلى 50 متدرباً.

// انتهى //

16:44ت م

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صامطة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي اليوم، مجمع حنظلة بن أبي عامر بإسكان مركز السهي اطمأن خلالها على سير الدراسة في المجمع ، كما دشن القاعة التدريبية , بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث التربوي بتعليم جازان محمد بن أحمد عريشي.وأطلق صميلي البرنامج التدريبي الأول الذي تستضيفه القاعة ، تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي للمؤسسات - سوات", حيث ينفذه مركز التدريب التربوي بتعليم صامطة ، بمشاركة 25 قائداً من مدارس الحد الجنوبي.من جانبه, أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث التربوي بتعليم جازان، أن القاعة الجديدة ستستضيف فيما بعد برامج تدريبية في التطوير المهني وورش عمل واجتماعات ولقاءات تربوية، بالإضافة إلى نشاطات تعليمية أخرى، لافتاً الانتباه إلى أن القاعة مزودة بتقنيات حديثة في التعليم والتدريب, وتُعد أكبر قاعة تدريب في قطاع الحد الجنوبي، حيث أن العدد الذي يمكن تدريبه في البرنامج الواحد يصل إلى 50 متدرباً.// انتهى //16:44ت م0182

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