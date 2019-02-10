شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وإصابة 23 بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، وفاة شاب بفيروس كورونا وإصابة 23 آخرين خلال الأسبوع الماضي.

وقال مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية في تقريره لأحداث الصحة العامة للفترة بين يومي 3 و9 من الشهر الجاري، إنه تم تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في عدد من مدن المملكة خلال أسبوع، بينها حالة وفاة واحدة في محاظفة وادي الدواسر جنوبي الرياض، مشيرا إلى أن 7 حالات سجلت يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المركز أن 19 حالة من تلك الحالات سجلت في وادي الدواسر وحدها، إلى جانب حالتين في مدينة الرياض، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط وبريدة والقريات، مشيرا إلى أن 17 من الحالات منومة في المستشفى و6 حالات في العزل المنزلي.

وأوضح أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها لشاب سعودي يبلغ من العمر 32 عاماً من وادي الدواسر، وكانت إصابته مصنفة بأنها ثانوية مكتسبة في منشأة صحية.

يشار إلى أن السعودية اكتشفت خلال السبع سنوات الماضية 1223 إصابة بفيروس كورنا توفي منهم 520 بنسبة 42.5%.