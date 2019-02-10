شكرا لقرائتكم 922 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لاجئي سوريا في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 922 سلةً غذائيةً تزن 68 طنًا و228 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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