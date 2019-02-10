364 ألف منشأة تستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة

جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص، ستستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة.

وأضافت العمل أن من بين هذه المنشآت 316 ألف منشأة في النطاقات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض، ستستفيد من الدعم الفوري للمبادرة، و 48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة، في حال حققت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعًا سابقة إلى الأخضر فما فوق خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق المبادرة.

وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م، التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعًا في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة، حيث إن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقد تم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030.