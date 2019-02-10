رابط نظام نور 1440: تسجيل المستجدين بـ”رياض الأطفال” و”الأول الابتدائي”

رابط نظام نور وتسجيل الطلبة المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي هو من الأمور التي تشغل بالك العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة، ويشار أنه من يوم 4 جمادى الآخرة فتح نظام نور التعليمي باب التقديم أمام أولياء الأمور للتقديم للطلاب المستجدين للالتحاق بالعام الدراسي الحالي1441/1440، واليوم سوف يكون محور مقالنا حول خطوات تسجيل المستجدين الجدد في كل من مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر رابط نظام نور .

نظام نور1440

نظام نور هو من ضمن الخدمات الإلكترونية التي قامت بإطلاقه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويخدم تلك النظام الطلاب وأولياء الأمور، فجميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة يمكنهم التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية ، نصف العام، نهاية العام بشكل يسر وبكل سرية تامة.

كما يخدم نظام نور أولياء الأمور، حيث يتح لهم متابعة أولادهم وبناتهم في التحصيل العلمي لهم، ونسبة الحضور والغياب، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن جميع نتائجهم في كافة الاختبارات التي يقومون بأدائها.

التسجيل لطلاب مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

ومن خلال نظام نور الإلكتروني، يمكن لأولياء الأمور القيام بالتقديم لأبنائهم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك عن طريق الموقع الرسمي لنظام نور، وهو متا سوف نستعرضه معا خلال السطر القادمة.

التقديم عبر رابط نظام نور لتسجيل الأطفال في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

إن تسجيل طلاب وطالبات في نظام نور بالصف الأول الابتدائي ليست من الأمور الصعبة، حيث أن الأمر سهل وبسيط للغاية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول أولاً إلى نظام نور وذلك بالضغط هنا

فحال إذا لم تكن لديك حساب ولي أمر على نظام نور ، فيجب عليك أن تقوم بعمل تسجيل دخول.

وعقب الدخول إلى صفحة “ولي الأمر” قم باختيار أيقونة “تسجيل الأبناء” والتي ستجدها في القائمة على يمين المتصفح

ويلي ذلك الدخول إلى القسم الخاص بالتسجيل ثم ابتاع الخطوات المطلوبة مثل كتابة صلة القرابة للطالب وباقي المعلومات.

خطوات تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

نتائج نظام نور1439 برقم الهوية الوطنية والسجل المدني

نتائج نظام نور برقم الهوية والسجل المدني لجميع المراحل التعليمية 1439 noor results

يمكنك الاستعانة بالفيديو لمعرفة كيفية التسجيل

الأعمار الخاصة بالأطفال الذين لهم الحق في التسجيل عبر رابط نظام نور مرحلة رياض الأطفال 1439/1440

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 1339/1440 تتمثل أعمارهم فيما يلي:

مرحلة رياض الأطفال…. الأطفال الذين أكملوا ال3 سنوات في موعد بدء العام الدراسي الحالي 1438/1439.

وأكدت بأن الطفل الذي يستحق التسجيل هو من كان من ضمن مواليد 20/12/1435 ولم يتم عمره ال6 سنوات.

الطفل الذي بلغ عمر ال6 سنوات، لا يقبل في مرحلة رياض الأطفال، ويبدأ التسجيل مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري عن طريق الروضات.

مرحلة الصف الأول الابتدائي….. الأطفال الذين أكملوا عمر ال6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي الحالي 1438/1439، أو أقل من ذلك ب 90 يوماً فقط.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب 180 يوماً كحد أعلى، ولكن بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير المطلوبة والتي تنطبق على الأطفال السعوديين وغير السعوديين وهي:

أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة، تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل، على أن توفر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، مع التوصية المعتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي”.

فترات التسجيل وفقاً لما للموقع الرسمي رابط نظام نور التعليمي

طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 04/05/1439هـ الموافق21/01/2018مـ وحتى تاريخ 03/06/1439هـ الموافق19/02/2018مـ.

طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 04/05/1439هـ الموافق21/01/2018مـ وحتى تاريخ 03/06/1439هـ الموافق19/02/2018مـ.

طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/07/1439هـ الموافق03/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/07/1439هـ الموافق03/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 04/06/1439هـ الموافق20/02/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 04/06/1439هـ الموافق20/02/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 03/07/1439هـ الموافق20/03/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 03/07/1439هـ الموافق20/03/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/07/1439هـ الموافق03/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/07/1439هـ الموافق03/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 01/08/1439هـ الموافق17/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.

طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 01/08/1439هـ الموافق17/04/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ. طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 22/12/1439يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/08/1439هـ الموافق04/05/2018مـ وحتى تاريخ 22/01/1440هـ الموافق02/10/2018مـ.