رابط موقع نور لتسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1441- 1440 للمرحلة الابتدائية رياض الأطفال والصف...

كخطوة أولى لعملية ونجاح المنظومة التعليمية بالمملكة العربي السعودية، تستمر عمليات تسجيل الطلاب المستجدين للمرحلة الابتدائية “الصف الأول الابتدائي” للعام الدراسي المقبل 1440-1441 وذلك عبر موقع نور الإلكتروني، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام جميع الطلاب والطالبات “سعوديين، وغير سعوديين” سواء للمدارس الحكومية والأهلية، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم أعزاءنا المتابعين كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل عبر رابط موقع نور مع إرفاق الرابط الخاص بالتسجيل.

تسجيل الطلاب المستجدين عبر رابط موقع نور

يستطيع جميع أولياء الأمور تسجيل طلب الالتحاق بالمدارس للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر الدخول إلى موقع نور التعليمي، سواء كان ولي الأمر قد سبق له الدخول إلى النظام أو كانت هذه المرة هي المرة الأولى، حيث سنوفر لكم الرابط المباشر للدخول وتسجيل طالب جديد من خلال حساب ولي الأمر برقم الهوية.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية ـــ رياض الأطفال ـــ الصف الأول الابتدائي

سنقوم عبر الأسطر التالية بشرح كيفية التسجيل طالب مستجد عبر رابط نور التعليمي:

الدخول إلى موقع نور عبر الرابط التالي أو بالضغط هنــــــا.

قم بالتسجيل بكتابة بياناتك اسم المستخدم والرقم السري وذلك في حال كنت تمتلك حساب مسبق، وفي حال إذا كانت لأول مرة لولي الأمر لابد من القيام بالتسجيل بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

سيتم الانتقال إلى صفحة “ولي الأمر” ومن ثم يتم اختيار خانة “تسجيل الأبناء” والتي تتواجد على الناحية اليمنى من المتصفح.

قم باستكمال جميع البيانات “صلة القرابة، ورقم الهاتف المحمول الخاص بولي الأمر.

وعقب ذلك سيقوم نظام نور بإرسال رسالة إلى جوالك الخاص، تتضمن الرسالة اسم المستخدم، كلمة المرور لدخول الموقع.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور مرة أخرى “تسجيل ولي الأمر” مستخدماُ اسم المستخدم وكلمة المرور الحاصل عليها عن طريق هاتفك المحمول.

سجل أسماء أبناءك المراد التحاقهم بالصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال.

عقب ذلك ستظهر أماك صفحة جديدة، قم بتدوين رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب، وتحديد صلة قرابتك بالطالب، وبعد ذلك أكمل عملية التسجيل.

رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1440 هـ

الاستعلام عن كافة النتائج برقم الهوية والسجل المدني لجميع المراحل التعليمية 1439 noor results

والجدير بالذكر، أن نظام نور يعتبر برنامج خاص لكافة العمليات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فهو قائم على ربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديرات التعليمية عبر قاعدة بيانات متكاملة.

خطوات استرجاع وضبط كلمة السر الخاصة بأولياء الأمور على نظام نور التعليمي