رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1440- 1441هـ| استعلام عن كافة النتائج برقم الهوية والسجل...

نظام نور التعليمي هو برنامج خاص لجميع العمليات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وهو نظام شامل حيث أنه من خلال قاعدة بيانات متكاملة يقوم بربط كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية، هذا بالإضافة إلى أن نظام نور يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية سواء لجميع أعضاء للمنظومة التعليمية سواء كانوا طلاب، معلمين، أولياء أمور، مديري المدارس، ولأن المملكة العربية السعودية دائما تسعى لتقديم ما هو أفضل لمواطنيها في شتى المجالات لاسيما بالمنظومة التعليمية، فقد تم استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية لمساعدة الطلاب في معرفة نتائجهم، بجانب إتاحة الفرصة لأولياء الأمور من متابعة أبنائهم وبناتهم ومعرفة علامتهم الشهرية وحصيلة الغياب والحضور بمدرستهم، واليوم سوف نقدم لكم خطوات الحصول على نتائج نور الإلكتروني برقم الهوية والسجل المدني.

نتائج نظام نور

متابعة منا من خلال موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لجميع زورانا روابط نتائج نظام نور والذي سيمكنكم من الدخول على نظام نور للنتائج 1439 لكافة الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة “الابتدائية المتوسط والثانوية”.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1439

للاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1439 لابد من اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للنتائج 1439 بالضغط هنا.

ثانياً: كتابة رقم الهوية أو رقم السجل المدني للطالب أو الطالبة.

ثالثاً: سيتم انتقال بنا إلى صفحة النتائج وبعد لحظات قليلة، سنحصل على النتيجة

الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1439 عن طريق موقع نور برقم الهوية

الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني هنا

يتم الانتقال بنا إلى صفحة جديدة تطلب تسجيل بيانات “ولي الأمر”، ومن ثم لابد من كتابة رقم ولي الأمر.

تملْ الخانة الثالثة بكتابة رقم السجل المدني لأحد أشقاء الطالب، مع كتابة رقم جوال خاص لإرسال كلمة المرور عليه.

بعد قليل تصل رسالة SmS تحتوى على رقم كلمة المرور، وهو من خلاله يتمكن ولي الأمر الدخول إلى موقع نور للاستعلام عن النتائج 1439.

يختار ولي الأمر اسم نجله من قائمة أسماء الطلاب وقبلها يختار المرحلة التعليمية.

سوف يتم إرفاق في نهاية المقال روابط تخص الدخول إلى موقع نور لنتائج 1439، وفي حال إذا واجهتكم أي مشكلة تحول دون دخولكم للموقع لا تتردوا ما عليكم إلا ترك تعليق أسفل المقال في المكان المخصص للتعليقات وسوف يتم الرد بشكل فوري من خلال فريق الموقع المتخصص في الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

أسرة فريق موقع “نجوم مصرية” تتمني للجميع النجاح الباهر والتفوق المستمر لجميع أبناءنا وبناتنا.

ويجب الإشادة بالدور العظيم الذي تبذله وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في إنتاج هذا البرنامج المميز “برنامج نور” والذي بالفعل أسعد الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث سهل عليهم عملية الوصول إلى نتائجهم والاستعلام عنها عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” وذلك عن طريق خطوات يسرة وبسيطة وبالكبس على زر تظهر لهم النتائج، وتكون متاحة للطباعة.

نظام نور التعليمي

ويتسم موقع نظام نور بالعديد من المزايا والتي من شأنها تقديم الخدمات لجميع الطلاب والطالبات بسهولة ويسر عند الرغبة في الاستعلام عن النتائج، وذلك عبر الرابط المباشر الذي تم بإرفاقه لحضراتكم أعلاه، وتأكيداً لتقديم كل ما هو مفيد لكم سنقوم بإرفاق رابط نور المباشر للاستعلام عن النتائج عن طرق رقم السجل أو رقم الهوية أسفل المقال.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب

وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد قامت مؤخراً بإدخال بعضاً من التعديلات والتحديثات الجديدة على نظام نور الإلكتروني، للمساهمة في تسهيل الاستعلام عن نتائج الامتحانات Noor ونتائج الطلاب.

الطلاب المستجدين

وفقاً لما شمله تعميم وزارة التعليم بالمملكة، فقد تم تحديد عدد من الشروط والتي يجب توافرها قبل تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال للعام الدراسي 1440هـ عبر رابط نظام نور التعليمي، وقد نصت تلك الشروط على ما يلي:

بالنسبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي حددت التعليم السعودي أن الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي يكون للأطفال الذين أتموا 6 سنوات مع موعد بداية العام الدراسي المقبل 1439/1440.

الأطفال الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات ب 90 يوماً مع بداية العام الدراسي الجديد.

الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 سنوات ب 180 يوما كحد أقصى مشروطاً، بأن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير المنصوص عليها حيال هذا الأمر. معايير يجب توافرها لتسجيل الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 سنوات ب180 يوماً أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من إحدى روضات الأطفال المعتمدة رسمياً بالتحاقه بها لفترة عام دراسي كامل.

توفر الاستمارة النمائية للطفل.

وجود توصية معتمدة من معلمة الروضة التي كان ملتحقاً بها تفيد بقدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وهذا الشرط يخص الفئة العمرية التي يكون تاريخ ميلادها1434/3/25، أو الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب180 يوماً كحد أعلى أي الأطفال الذين تم ولادتهم بداية من 1434/3/36: 1434/6/27.

ويتيح نظام نور الإلكتروني التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الأهلية للطلاب السعوديين وغير السعوديين بدون إدخال الرقم السري، كما تتاح أيضا التسجيل بدون الرقم السري للطلاب السعوديين وغير السعوديين بمدارس التعليم العام والذين يتم معاملتهم معاملة المواطن السعودي “القبائل النازحة، أبناء الخليجين، أبناء الدبلوماسيين، أبناء الجالية اليمنية”، بجانب المستجدين غير السعوديين ممن يعمل أباؤهم بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، الذين أتموا ال6 سنوات أو أقل ب90 يوم حتى تاريخ الميلا 25 ربيع الأول 1437 هـ / 6 فبراير 2013 م.

أوراق ومستندات لابد من توافرها لدى أولياء الامور الراغبين في تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي

صورة من كرت العائلة “أمام، خلف”.

صورة من كرت التطعيمات الخاصة بالطالب أو الطالبة المراد تسجيلها في الصف الأول الابتدائي.

صورة من شهادة الميلاد.

ملف أخضر.

الكشف الطبي.