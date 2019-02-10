استعلام المساعدة المقطوعة 1439 الرابط الجديد – الإستعلام عن المقطوعة وموعد صرفها لشهر رمضان...

رابط استعلام المساعدات المقطوعة ،هناك نظام بالمملكة السعودية يسمى المساعدة المقطوعة وهو عبارة عن منح تقدم لجميع الأسر السعودية المحتاجة إلى مساعدات مالية، ويتم صرفها على جميع أفراد الأسرة حسب عددها، وهذه المساعدة ليس لها موعد محدد ولا يتم صرفها بشكل شهري. وقد وأضحت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات الخاصة بالمستفيدين في الموقع الخاص بوزارة العمل حتي يتم الاستفادة من هذا البرنامج.

♥ استعلام المساعدة المقطوعة 1439

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الاحد بايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة وذالك في حساب اصحاب الطلبات لشهر ذو الحجة والتي تضمن

المعاشات الضمانية

المساعدات النقدية

تسديد جزء من فواتير الكهرباء

بدل غلاء المعيشة

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,927,549,345 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,326,578,951 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184,488,780 ريالا، بينما تم صرف 97,429,114 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 319,052,500 ريالا بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

استعلام المساعدة المقطوعة 1439

لقد تم إيداع مبالغ ل38.343 ألف مستفيد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تقدر تلك المبالغ 484.253 ريال، ويمكن الاستعلام أو تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال برنامج المساعدة المقطوعة في موقع وزارة العمل وتنمية الاجتماعية من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني، بالإضافة إلى سهولة التسجيل على موقع العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة.

موعد نزول المساعدة المقطوعة

♥ رابط استعلام المساعدات المقطوعة

الاستعلام عن المساعدة المقطوعه

وهناك بعض الشروط للحصول على مساعدات المقطوعة وهي:

لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما

لا يملك المستفيد أي سجلات تجارية

تصرف المساعدات لأسر شديدة الاحتياج حيث لا يتجاوز دخل الشهري الخاص بهم عن الحد المانع للصرف

مشروع البوابة الإلكترونية

مشروع البوابة الإلكترونية قامت وزارتي الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم مشروع البوابة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات علي مستحقي

الضمان الاجتماعي حيث يتم التقديم على موقع وزارة الضمان الاجتماعي، يعمل مشروع البوابة الإلكترونية على تسهيل الإجراءات على ( كبار

السن- الأرملة المنفردة- الأرملة وأولادها- المطلقة المنفردة- والمطلقة مع أولادها)، لا يتم صرف المساعدة المقطوعة شهريا أو كل عام بل هناك فترات معينة لصرف المساعدة المقطوعة.

المساعدات المقطوعة

من الواجب علي كل من يتقدم لطلب بالمساعدة المقطوعة ان يراجع الفرع الذي تم اختياره مع العمل علي احضار كل الوثائق المطلوبة لاستيلام البطاقة ،الاشخاص ذوي الاعاقة هم الفئة الوحيدة المستهدفه من خدمة توفير اجور الركاب وخدمة تقييم الاعاقة، ويمكنك تقديم طلب اعتراض عن طريق تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الاليكترونية ومن ثم تسجيل الطلب ويمكن متابعة طلب الاعتراض عن طريق الدخول لبوابة الخدمات الاليكترونية ثم اخيار طلباتي .

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي استعلام الرصيد

رابط استعلام المساعده المقطوعه يجب التسجيل عن طريق اسم المستفيد، ومن الضروري تحديث بيانات المستفيد ويجب أن تكون معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذا لم يتم تحديث بيانات المستفيد سوف يتوقف الإعانة المالية، ومن تم إسقاط ضمانه الاجتماعي أن يقوم بإثبات الاستحقاق الخاص به من المصدر الذي قام بإيقاف الإعانة الخاص به والقيام بتقديم كافة الأوراق المطلوبة، ومن المنتظر أن يتم إيداع المبالغ المطلوبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر صفر.

يمكن لجميع المواطنين مستفيدين الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن أسماء مستحقي الضمان الاجتماعي لشهر صفر إبتداء من الغد حيث قد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سوف يتم الكشف عن أسماء مستحقي المقطوعة لشهر صفر عام 1439هـ.

استعلام صرف المساعدة المقطوعة شهر صفر

استعلام صرف المساعدة المقطوعة شهر صفر

ايداع مساعدات مقطوعة

وفي تصريحات هامة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتاعية قد صرحت من خلالها أن المساعدات المقطوعة ليس لها موعد حدد، ولا يتم صرف الضمان بصفة دورية، ولكنها تعلن عن كل تفاصيل الصرف من خلال الموقع الرمسي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإعلان أسماء الضمان الاجتماعي.

المساعدة المقطوعة

تحديث. سنتظر الجميع من المواطنين المستحقين للدعم داخل المملكة العربية السعودية، أن يتم الإعلان عن المبالغ المستحقة للمواطنين الممتلكين للمساعدة المقطوعة وصرفها لشهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن يتم صرف المساعدات قبل عيد الفطر المبارك.

تحديث.. من المتوقع أن يتم صرف المساعدات المقطوعة لشهر يوليو الجاري خلال أيام تابعونا في خلال موقعنا نجوم مصرية، وسوف يتم توفر الرابط الخاص بصرف المقطوعة خلال الأيام القادمة.

تحديث.. نتابع معكم أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لشهر محرم الجارى، وعلى جميع المواطنين التوجه إلى الرابط الموضح أعلى المقال للإستعلام عن المساعدات المقطوعة.

تابعونا من خلال موقع نجوم مصرية وسوف نوفيكم بالجديد .

المساعدة المقطوعة

الاستعلام عن رابط الضمان الاجتماعى للمساعدات المقطوعة عن طريق الروابط التي تعرض للجميع فى أعلى المقالة، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية وسوف نرصد لكم جميع التحديثات المختصة بالدعم للمواطن في السعودية.